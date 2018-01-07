هامل يشارك في الإجتماع الـ13 المتخصص بأديس أبابا 

سيشارك اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، ورئيس آلية ”الأفريبول” على رأس وفد هام،

غدا وبعد غد بمقر مفوضية الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا (إثيوبيا)،

في أشغال الاجتماع العادي الـ13 الذي يشارك فيه رؤساء أجهزة الشرطة والأمن بالدول الإفريقية،

وكذا في أشغال الاجتماع الـ10 للجنة الفنية المتخصصة المعنية بمجالات السلامة والأمن،

بحضور مسؤولي أجهزة الأمن بالدول الافريقية إلى جانب خبراء الاتحاد الإفريقي وكذا ممثلي رؤساء الهيئات والمنظمات الأمنية الإقليمية ، الجهوية والدولية.

وبالمناسبة، سيستعرض اللواء ورئيس آلية الإتحاد الإفريقي للتعاون في مجال الشرطة “أفريبول” خلال مشاركته في هاذين الاجتماعين،

آفاق تدعيم وتعزيز أسس التعاون الأمني بين أجهزة إنفاذ القانون بالدول الإفريقية في مجال مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها ضمن آلية الافريبول.

كما سيتم خلال هذين الاجتماعين، دراسة ومناقشة جملة من المواضيع الهامة التي تعنى بمجالات الأمن والسلامة في المجتمعات الأفريقية،

وكذا بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية والمنظمات الأمنية الإقليمية والدولية بهدف مواجهة التحديات والرهانات الأمنية الحديثة