هامل يُقلّد بالميدالية الذهبية للمصالح المتميزة للشرطة البرتغالية

قُلّد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، بالميدالية الذهبية الخاصة بالمصالح المتميزة للشرطة البرتغالية.

خلال مراسم إسداء أعلى الأوسمة التي جرت فعالياتها اليوم الخميس بمقر المعهد العالي للعلوم الشرطية والأمن الداخلي بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وأوضح بيان للمديرية العامّة للأمن الوطني، أنّ اللواء عبد الغني هامل قلد بالميدالية الذهبية الخاصّة بالمصالح المتميزة للشرطة البرتغالية.

من طرف وزير الداخلية البرتغالي، إيدواردو كابريتا، مشيرا إلى أنّ تكريم اللواء هامل يأتي عرفانا له بالجهود التي يبذلها.

منذ قيادته لجهاز الأمن الوطني لتعزيز التعاون الشرطي إقليميا ودوليا وتوطيد وتوسيع العلاقات بين شرطة البلدين.

ودعم قدراتهما العملية والميدانية وكذا سعيه المتواصل لتوطيد سبل التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات والتكوين.

ودعم سبل مكافحة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، لاسيما منها السبريانية والعابرة للحدود”.

وأضاف نفس المصدر أنّ هذا التقليد جاء أيضا “اعترافا من الشرطة البرتغالية بالمكاسب المحققة من طرف الشرطة الجزائرية في مجالات التطور والعصرنة.

ما جعلها في مصاف أجهزة الشرطة المتطورة.

وبهذه المناسبة، قام اللواء هامل بإهداء هذا التقليد، باسمه وباسم أزيد من 214 ألف شرطية وشرطي، إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

مبرزا أنّ “هذا الإهداء السامي من كافة منتسبي الشرطة يأتي اعترافا للدعم اللامتناهي التي تحظى به المديرية العامة للأمن الوطني.

من قبل رئيس الجمهورية وكذا تثمينا لرؤيته السديدة والتزامه الشخصي والدائم في مجال إرساء أسس ومبادئ السلم والأمن الدوليين”.