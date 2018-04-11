هامل يُلغي زيارته لسيدي بلعباس بسبب سقوط الطائرة العسكرية

أُلغيت زيارة مدير العام للأمن الوطني اللواء، عبد الغاني هامل، التي كانت مبرمجة لحضور حفل تخرج الدفعة الخامسة للملازمين الأوائل للشرطة بسيدي بلعباس

زيارة اللواء كانت مبرمجة لزيارة مدرسة الشرطة “الطيبي محمد” بالولاية، للإشراف على تخرج الدفعة الخامسة لملازمين الأوائل.

والتي تضم 506 متخرجا من بينهم 85 من العنصر النسوي تحت اسم شهيد الواجب الوطني خيار صلاح الدين.

علما أنّ المتخرجين تلقوا تكوينا نظريا وتطبيقيا وميدانيا على مرحلتين دام 24 شهرا

وحسب مصادر “النهار”، فيستم تخرج هذه الدفعة بصفة رسمية في صمت، حدادا على وفاة شهداء الطائرة العسكرية.