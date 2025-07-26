هام إلى حاملي شهادة البكالوريا الجدد

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، حاملي شهادة البكالوريا الجدد “دورة 2025″، الراغبين في تحسين مستواهم في اللغة الإنجليزية لبلوغ درجة”B2″، للولوج إلى المنصة الرقمية للدروس المرئية عبر الخط.

وجاء في منشور للوزير، على صفحته الرسمية على “فايسبوك”، أنه تم اليوم السبت، تفعيل المنصة الرقمية للدروس المرئية عبر الخط Massive Open Online Courses” الدروس المكثفة المفتوحة عبر الخط ” MOOC، وذلك إلى غاية 25 سبتمبر 2025.

وأوضح الوزير، لطلبة البكالوريا الجدد، أنه وللولوج إلى هذه المنصة، يرجى استعمال الرابط الآتي:

https://apps.dual-mesrs.dz/authn/login?next=%2F

وبعدها الضغط على الرابط الموضح في الصورة المرفقة

#BAC_2025_LOGIN_with_CYBER_TRUST ”

ثم استخدام رقم التسجيل والرقم السري الواردان في كشف النقاط.