هام.. العاصمة: غلق الطريق بين قصر الرياس وجسر تافورة أمام حركة المرور لهذه المدة

تعلم مصالح ولاية الجزائر انه سيتم غلق جزء من الطريق الوطني رقم 05 بين قصر الرياس وجسر تافورة أمام حركة المرور في الاتجاهين.

وأوضحت ذات المصالح فيلبان لها عبر حسابها على الفيسبوك أن غلق جزء من الطريق الوطني رقم 05 بين قصر الرياس وجسر تافورة أمام حركة المرور في الاتجاهين، بسبب أشغال وضع عوارض ممر الراجلين بونطة مصطفى .

كما أن عملية الغلق ستكون ليومين بداية من يوم الجمعة 2024/08/02 من الساعة الواحدة صباحاً إلى غاية الساعة السابعة صباحا.

ويوم السبت 2024/08/03 من الساعة الواحدة صباحا الى غاية الساعة السادسة صباحا.

وتعلم مصالح الولاية أن سيتم تحويل حركة المرور على النحو الآتي :

بالنسبة للمركبات القادمة من الجهة الغربية (باب الواد ) تحول حركة المرور على مستوى قصر الرياس إلى شارع أول نوفمبر -شارع شي غيفارا - شارع “زيغود يوسف”.

أما بالنسبة للمركبات القادمة من الجهة الشرقية ومتجهة نحو الجهة الغربية (ساحة الشهداء وباب الواد) تحول حركة المرور على مستوى جسر تافورة إلى شارع زيغود يوسف – شارع شي غيفارا – شارع أول نوفمبر.