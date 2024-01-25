هام بخصوص الإدماج المهني

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, فيصل بن طالب، اليوم، أنه تم إدماج إلى غاية نهاية ديسمبر الفارط أكثر من 320.000 مستفيد من جهاز المساعدة على الادماج المهني في المؤسسات والإدارات العمومية في مناصب عمل دائمة.

ونقلا عن وأج قال الوزير خلال جلسة عامة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة بالبرلمان أنه تم إدماج، إلى غاية 31 ديسمبر الفارط, 324.506 مستفيد من جهاز المساعدة على الادماج المهني في المؤسسات والإدارات العمومية، في مناصب عمل دائمة.

واكد بن طالب أن هذا الادماج يدخل في إطار خارطة الطريق التي سطرتها السلطات العمومية لتنفيذ التزامات رئيس الجمهورية الرامية إلى وضع حد لهشاشة أجهزة ترقية الشغل المأجور لتحسين المستوى المعيشي للمعنيين, لاسيما المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات.

وقال بن طالب بخصوص سريان الإدماج لفائدة الدفعتين الثانية والثالثة بأثر رجعي، أن كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19- 336, لاسيما المادة 11 منه، تم توضيحها بموجب تعليمة وزارية مشتركة بين الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، التي تنص على أن “عملية الإدماج تتم عبر ثلاث مراحل، حسب الأقدمية المكتسبة في الأجهزة وتمتد على مدار 03 سنوات.