هام بخصوص البطاقة الذهبية 

أصدرت مؤسسة بريد الجزائر اليوم السبت بيانا هاما عبر صفحتها الرسمية في حالة ضياع البطاقة الكلاسيكية “الذهبية”.

وأوضحت بريد الجزائر في بيانها عبر فيسبوك أنه وفي حال فقدان البطاقة ” الذهبية ” قد يعرّض حسابك للخطر _يرجى توقيفها فورا.

وأكدت بريد الجزائر أنه لابد من توقيف البطاقة ” الذهبية ” فورا في حال ضياعها من أجل حماية حسابك البريدي.

وأضاف البيان أنه يمكن توقيف البطاقة من خلال التقرب إلى مكتب البريد لتجميد البطاقة، وكذا إستبدال البطاقة عبر تطبيق” بريدي موب”.

وللإشارة فإنه عند تجميد البطاقة، ستتلقى مع البطاقة الجديدة رمز سري جديد.