هام بخصوص الخدمة الوطنية

أكدت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس، أن المواطنين المولودين بين أول جانفي و31 ديسمبر 2008، أنهم ملزمون بتسجيل أنفسهم طبقا لأحكام القانون رقم 06-14 المؤرخ في أوت 2014 المتعلق بالخدمة الوطنية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه يجب على المعنيين أو أوليائهم أن يتقدموا في الفترة ما بين 2 جانفي و 30 سبتمبر 2025. إلى مقر بلدية سكناهم مرفقين بشهادة ميلاد، وثيقة إثبات الإقامة، صورتين للهوية. على أن تسلم للمعنيين شهادة إحصاء في قوائم الإحصاء من طرف مصالح البلدية.

كما ذكرت الوزارة أن الخدمة الوطنية إجبارية لكل المواطنين الجزائريين البالغين من العمر 19 سنة كاملة. طبقا للمادة 3 من القانون رقم 14 06-14 المؤرخ في 9 أوت 2014.

ويجب على المواطنين المعنيين أن يسجلوا أنفسهم في قوائم الإحصاء لبلدية إقامتهم أو لدى الممثليات الدبلوماسية. أو القنصلية بالخارج وتسلم لهم شهادة إحصاء، حسب ذات البيان.

واشار المصدر، أنه في حالة الغياب يجب أن يطلب التسجيل في قوائم الإحصاء من طرف الولي الشرعي للمواطن المعني. طبقا للمادة 11 من القانون 06-14المؤرخ في أوت 2014.

ويعد عاصيا كل مواطن بلغ خمسا وعشرين (25) سنة كاملة ولم يلب واجب الإحصاء أو الانتقاء الطبي ماعدا في حالة القوة. حسب المادة 35 من القانون رقم 06-14 المؤرخ في 9 أوت 2014.

كما وضعت الوزارة الرقم الأخضر للخدمة الوطنية 10.56 تحت تصرف المواطنين للمزيد من المعلومات.

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