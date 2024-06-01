هام بخصوص الخدمة الوطنية

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، أن المواطنين الشباب المولودين بين 1 جانفي و30 ديسمبر 2005، مُلزمون بأداء الانتقاء الطبي المُقرر في القانون رقم 14-06 المؤرخ في 9 أوت 2014 المتعلق بالخدمة الوطنية.

وحسب بيان الوزارة، الشباب الذين تلقوا أمر الحضور للانتقاء الطبي، مطالبون بالتقدم في التاريخ المبين على أمر الحضور إلى مركز الخدمة الوطنية أوالمركز الإقليمي للخدمة الوطنية المنتمين إليه.

ويكونون مُرفقين بأمر الحضور، بطاقة الهوية، بطاقة إقامة، شهادة مدرسية، صورتين للهوية واحتماليا بالوثائق التي تُثبت حالتهم الصحية.

وأضاف البيان بخصوص المواطنين الذين لم يستلموا أمر الحضور للإنتقاء الطبي، أنه عليهم سحبه سواء بالتقرب من مقر البلدية لمكان ميلادهم، أوالتقرب من مركز الخدمة الوطنية أوالمركز الإقليمي للخدمة المنتمين إليه.

في حين أنه بإمكان الشباب المستدعين يوم إجراء الانتقاء الطبي إيداع ملفاتهم من أجل الحصول على التأجيل أوالإعفاء لدى مركز الخدمة الوطنية أوالمركز الإقليمي للخدمة الوطنية.

وأكد البيان أن كل مواطن لا يستجيب لأمر الانتقاء الطبي يُعلن مؤهلا تلقائيا ويفقد الحق في طلب الإعفاء ويستدعى لأداء التزاماته مع الدفعات التابعة لصف سنه، وعند بلوغه سن 25 سنة كاملة يُعد عاصيا ما عدا في حالة القوة القاهرة.