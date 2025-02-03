هام بخصوص دفع تكلفة الحج

دعا الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم الإثنين، الحجاج إلى التوجه إلى أقرب فرع لبنك الجزائر من أجل إتمام عملية الدفع، وفق الإجراءات المحددة، وفي الآجال المعلنة، تفاديًا لأي تأخير والذي من شأنه أن يؤثر على ترتيبات السفر.

ونشر الديوان عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك”، عناوين وأرقام هواتف فروع بنك الجزائر المتواجدة عبر ولايات الوطن.

كما ذكّر أن عملية دفع تكلفة الحج لموسم 1446هـ / 2025م، انطلقت يوم أمس الأحد 02 فيفري. والتي ستمتد إلى غاية 28 فيفري 2025، عبر كافة فروع بنك الجزائر المنتشرة عبر ولايات الوطن.

ندعو حجاجنا الميامين إلى التوجه إلى أقرب فرع من أجل إتمام عملية الدفع، وفق الإجراءات المحددة، وفي الآجال المعلنة، تفاديًا لأي تأخير قد يؤثر على ترتيبات السفر.

كما أشار الديوان أنه لمزيد من المعلومات، يمكن للحجاج التواصل مع أقرب فرع لبنك الجزائر.

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