هام بخصوص فاكهة “الدلاع”

أعلنت مصالح مديرية التجارة لولاية المدية، اليوم الاثنين، أن بيع مادة البطيخ (الدلاع ) مقطعة ومجزأة، لا يكون إلا حسب الطلب، ولا يقطع مسبقا تفاديا للتسممات الغذائية.

ودعت المديرية كافة تجار الخضر والفواكه إلى بيع مادة البطيخ (الدلاع) المجزأ يكون فقط حسب الطلب، ولا يقطع مسبقا تفاديا للتسممات الغذائية، مع مراعاة مكان العرض ووسائل التنظيف التي يجب أن تنظف عند كل استعمال حفاظا على صحة وسلامة المستهلك.

كما أشارت أنه في حالة مخالفة التعليمات سيتم حجز البضاعة والاتخاذ الإجراءات القانونية بما فيها الغلق الإداري والمتابعة القضائية.

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