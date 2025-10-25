هام بخصوص مسابقة التوظيف ببريد الجزائر

دعت مؤسسة بريد الجزائر، اليوم السبت، جميع المترشحين لمسابقة التوظيف ببريد الجزائر إلى التأكد من امكانية الدخول إلى المنصة الرقمية، وهذا في إطار التحضير للمسابقة.

كما أكدت مؤسسة بريد الجزائر على جميع المترشحين التحقق من امكانية الدخول إلى المنصة الرقمية، عبر اتباع الخطوات التالية:

1_الدخول إلى الرابط : https://hiring-poste.at.dz

2_ اختيار اللغة المناسبة للمتابعة.

3_ إدخال اسم المستخدم وكلمة السر المرسلين عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني.

4_ الضغط على “يرجى التأكد من أنك لست روبوت” ثم النقر على “تسجيل الدخول”.

وأشارت مؤسسة بريد الجزائر أنه بعد تسجيل الدخول، يمكن للمترشحين الاطلاع على معلوماتهم الشخصية بكل سهولة.

كما وضعت بريد الجزائر الرقم 021641616 ، للمزيد من الاستفسارات.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور