هام بخصوص هذه الفئة من المتقاعدين 

أصدر الصندوق الوطني للتقاعد، اليوم السبت، بيانًا هامًا يخصّ المستفيدين من منحة أومعاش تقاعد.

ودعا صندوق التقاعد، عبر صفحته على فيسبوك، جميع المستفيدين من منحة أو معاش تقاعد المولودين في شهر جانفي لتجديد وثائقهم الثبوتية خلال شهر أوت 2026

وأوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي في إطار التجديد الدوري للوثائق الثبوتية المستفيدين من منحة أو معاش تقاعد المعنيين .

وأكد البيان أن تجديد وثائقهم الثبوتية خلال شهر اوت 2026، وذلك إلكترونيا عبر تطبيق “تقاعدي” RetraiteDz.

كما أنه بإمكان المتقاعدين تجديد وثائقئهم وهم في بيوتهم بكل سهولة ودون عناء التنقل للوكالات المحلية عبر هذا التطبيق بالهاتف المحمول.

وبالنسبة للتقاعد المباشر يمكن استعمال خاصية التعرف على ملامح الوجه (R-Face) لتأكيد أن المستفيد من التقاعد المباشر على قيد الحياة.

أم للمستفيدين من التقاعد المنقول فيتم تأكيد الهوية عبر التعرف على ملامح الوجه، ومسح الوثائق المطلوبة (حسب الحالة) وتحميلها مباشرة عبر التطبيق.

وبعد إتمام العملية بنجاح، يصلكم إشعار عبر تطبيق “تقاعدي” يؤكد تجديد الوثائق عن بعد.

وفي الأخير، ذكّر الصندوق باعتماده نظام تجديد الوثائق مرة واحدة في السنة، وفق شهر ميلاد كل متقاعد، في إطار تحسين الخدمة وتبسيط الإجراءات.