هام: تحويل مؤقت لحركة المرور بالطريق السيار شرق – غرب نحو هذه الطرق

أفاد بيان لقيادة الدرك الوطني عبر صفحة طريقي على الفيسبوك عن تحويل مؤقت لحركة المرور بالطريق السيار شرق – غرب.

وأوضحت ذات المصالح أن سيتم تحويل حركة المرور على مستوى الطريق السيار شرق – غرب الرابط بين ولايتي البويرة وبومرداس باتجاه الجزائر.

وبهذا سيتم تحويل حركة المرور نحو الطريق الوطني رقم 18 عبر محول البويرة بإتجاه بلدية بئر غبالو ثم نحو الطريق الوطني رقم 08 بإتجاه بلدية الأربعاء ولاية البليدة.

وواضافت مصالح الدرك الوطني ان هذا التحويل حركة المرور جاء بسبب وجـود أشغال.