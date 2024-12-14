هام.. تغييرات كبيرة ستطرأ على السفر إلى أوروبا في 2025

سيحتاج العديد من المسافرين الدوليين قريبًا إلى التسجيل للحصول على إذن عبر الإنترنت. قبل الهبوط في المملكة المتحدة أو العديد من دول الاتحاد الأوروبي.

وحسب موقع بي بي سي سيحتاج ملايين المسافرين الذين يخططون لرحلة إلى المملكة المتحدة قريبًا. إلى التسجيل للحصول على إذن عبر الإنترنت قبل الهبوط. حتى لو كانوا مجرد عابرين في طريقهم إلى وجهتهم النهائية.

وأشار ذات المصدر أنه ابتداء من 8 جانفي 2025، سيُطلب من الزوار من الولايات المتحدة. وكندا وأستراليا وغيرها من الدول غير الأوروبية الذين لا يحتاجون حاليًا إلى تأشيرة للإقامة القصيرة. في المملكة المتحدة الحصول على إذن سفر إلكتروني (ETA) لدخول البلاد.

وللحصول على إذن دخول إلكتروني، يشير ذات الموقع، يجب على المسافرين ملء نموذج عبر الإنترنت. ودفع رسوم قدرها 10 جنيهات إسترلينية (حوالي 12.75 دولارًا أمريكيًا).

ويجب أن يسمع المتقدمون ما إذا كانت الموافقة على تفويضهم قد تمت في غضون ساعات قليلة. ولكن في بعض الحالات، قد يستغرق القرار ما يصل إلى ثلاثة أيام عمل.

وحسب موقع بي بي سي يكون الإذن صالحًا للدخول المتعدد إلى المملكة المتحدة. لمدة تصل إلى ستة أشهر ويظل صالحًا لمدة عامين أو حتى انتهاء صلاحية جواز سفر المسافر.

وفقًا لوزارة الداخلية البريطانية، يهدف هذا إلى إنشاء نظام دخول أكثر انسيابية. من خلال تأكيد أهلية المسافر لدخول المملكة المتحدة قبل مغادرته بلده الأصلي.

وتقول وزارة الداخلية البريطانية أيضًا إن التفاصيل الشخصية والبيومترية. وتفاصيل الاتصال التي تم جمعها أثناء عملية التقديم ستساعد أيضًا في زيادة الأمن من خلال تتبع تحركات المسافرين بشكل أفضل.

تصريح سفر جديد للدخول إلى الاتحاد الأوروبي

من جانب آخر أشار موقع بي بي سي أنه بدءًا من ربيع عام 2025، سيطلب الاتحاد الأوروبي. تصريح سفر جديد للأجانب المعفيين من التأشيرة من 60 دولة. (بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا) قبل السماح لهم بدخول 30 دولة في الاتحاد الأوروبي.

وعلى غرار نظام ETA، يتطلب هذا البرنامج الجديد، المسمى نظام معلومات السفر والتصاريح الأوروبي (ETIAS). من المسافرين قصيري الأمد التقدم عبر الإنترنت ودفع رسوم صغيرة (7 يورو - ما يقرب من 7.40 دولار أمريكي أو 5.80 جنيه إسترليني). ثم الانتظار لمدة تصل إلى 96 ساعة للموافقة على الطلبات.

كما يستعد الاتحاد الأوروبي لإطلاق مبادرة مراقبة رقمية منفصلة تسمى نظام الدخول / الخروج (EES). والتي تستخدم مسح الوجه وبصمات الأصابع بدلاً من جوازات السفر لتحديد هوية المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي.

وفقًا لموقع معلومات السفر التابع للاتحاد الأوروبي، فإن هدف نظام EES. هو تحديث المعابر الحدودية وتسريع طوابير الهجرة الطويلة التي زادت مع الطلب على السفر بعد الوباء.

كما يهدف نظام الدخول الجديد أيضًا إلى مكافحة الاحتيال على الهوية وعدد الأشخاص الذين تجاوزوا مدة إقامتهم في الاتحاد الأوروبي.