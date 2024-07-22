هام حول إطلاق نظام الدخول/الخروج الجديد للاتحاد الأوروبي

تم تأجيل موعد إطلاق نظام الحدود الجديد للاتحاد الأوروبي - نظام الدخول / الخروج (EES) – مرة أخرى.

ومن المقرر إطلاق خدمة EES، التي ستحل محل ختم جواز السفر اليدوي، في 6 أكتوبر من هذا العام.

ولكن لأسباب غير معروفة، تم تأجيل إطلاقها لمدة شهر آخر. حتى 10 نوفمبر 2024.

ونشرت صحيفة “إندبندنت” الأخبار المتعلقة بتأجيل نظام الحدود الجديد.

وأوضحت أن إطلاق خدمة EES قد يتم تأجيله لمدة أسبوع آخر حتى 17 نوفمبر كملاذ أخير.

في حين أن سلطات الاتحاد الأوروبي لم تصدر أي إعلان رسمي حول هذا الموضوع حتى الآن. فمن المعتقد أنه تم تأجيل تاريخ إطلاق خدمة EES مرة أخرى. من أجل إعطاء مزيد من الوقت للدول الأعضاء للاستعداد لتنفيذ النظام الجديد والتبديل. من اليدوي إلى الشيكات الرقمية.

وكان الموعد الأصلي لإطلاق EES في عام 2021.

ومع ذلك، تم تأجيل النظام بشكل مستمر بسبب العديد من المشكلات التي تمت مواجهتها على طول الطريق.

كيف سيؤثر EES على المسافرين إلى منطقة شنغن؟

بمجرد أن يصبح نظام EES ساري المفعول، سيتعين على جميع المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي. الذين يدخلون منطقة شنغن للإقامة القصيرة، بغض النظر عما إذا كانوا بحاجة إلى تأشيرة أم لا، التسجيل في النظام.

وبما أن النظام يهدف إلى استبدال ختم جواز السفر، فسيتعين على الأجانب الذين يدخلون الكتلة. بعد إطلاق خدمة EES تقديم بصمات أصابعهم، ومشاركة تفاصيل جوازات سفرهم. والتقاط صورة في الأجهزة التي سيتم وضعها في جميع نقاط الدخول.

وسيتم تخزين جميع البيانات في قاعدة بيانات لمدة ثلاث سنوات. مما يعني أن الأجانب لن يضطروا إلى الخضوع لنفس العملية في كل مرة يدخلون فيها ويغادرون منطقة شنغن.

وبدلاً من ذلك، بمجرد تسجيل الأجانب، سيقوم النظام تلقائيًا بتسجيل حركتهم من وإلى منطقة شنغن. ولن تكون هناك حاجة لختم جواز السفر.