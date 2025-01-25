هام حول إيداع ملفات أوتمديد الإحالة على التقاعد لعمال التربية 

أعلنت مديرية التربية لولاية سطيف عن تاريخ إيداع ملفات التقاعد أوتمديد الإحالة على التقاعد.

وحددت المديرية تاريخ إيداع ملفات التقاعد أوتمديد الإحالة من 2025/01/19 إلى غاية 2025/02/20 بمدرج مديرية التربية بسطيف. وذلك يومي الثلاثاء والخميس من 8:30 سا إلى غاية 15:00 سا.

وأوضحت المديرية أنه يجب على المعني دون سواه تقديم ملف الإحالة على التقاعد.

وعليه يتم سحب الوثائق الإدارية المعدة لهذا الغرض وكيفية تكوين الملف من موقع الفيسبوك للمديرية التربية سطيف الصفحة الرسمية لمديرية التربية لولاية سطيف، أومواقع البريد الالكتروني للمؤسسات التربوية.

كما طالبت المديرية عبر تعليمة مدراء المؤسسات التربوية تمكين جميع الموظفين من الوثائق والاستمارات الخاصة بتكوين ملف التقاعد.

وكدت المديرية أنه يتم استشارة المكتب المعني مكتب التقاعد والمنازعات والمعاشات بخصوص أي إشكال .

وفي حال عدم قبول أي ملف يودع خارج هذا التاريخ وأي ملف ناقص لا يؤخذ بعين الاعتبار.

وكشفت المديرية انه يوقف نشاط الموظف ابتداء من 2025/09/01 .

بالنسبة تمديد الإحالة على التقاعد:

اكدت المديرية أنه طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 107/20 و حتى يتسنى لنا ضبط عملية التقاعد للموظفين الراغبين في مواصلة النشاط بعد سن القانونية للعمل أي بعد 60 سنة قابلة للتجديد كل سنة في حدود 5 سنوات فقط إلى غاية 65 سنة كأقصى حد يجب الإلتزام بالإجراءات و الضوابط التالية :

على المعني تحرير حسب النموذج المرفق طلب تمديد في نسختين . ثم يودع المعني طلب تمديد الإحالة على التقاعد شخصيا بمكتب المنازعات و التقاعد والمعاشات.

وذكرت المديرية المعنيين بالتقاعد احترام المواعيد المحددة و مكان إيداع الملفات