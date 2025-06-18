هام حول البطاقات الرمادية لهذه المركبات

أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بيانا هاما حول استصدار البطاقات الرمادية للمركبات المستوردة التي تقل عن 3 سنوات.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها على فيسبوك، أن الفترة الثانية ضمن الرزنامة المحددة لطلب استصدار البطاقات الرمادية للمركبات المستوردة التي تقل عن 3 سنوات تنطلق يوم الأحد 22 جوان الجاري.

وستُخصّص هذه الفترة لاستقبال ملفات استصدار البطاقات الرمادية للمركبات المجمركة المستوردة منذ تاريخ 12 ماي 2025.

وعلى مالكي المركبات التقرب من مصالح الترقيم ببلديات الإقامة.

الوثائق المطلوبة:

النسخة الأصلية لشهادة ترقيم السيارات في الخارج أو أي وثيقة معادلة.

النسخة الأصلية لشهادة الجمركة نموذج (846) صادرة عن مصالح الجمارك المختصة.

النسخة الأصلية للتصريح الجمركي الخاص بجمركة السيارات.

النسخة الأصلية لمحضر المراقبة الممنوح من طرف مصلحة المناجم المختصة إقليمياً.

نسخة عن فاتورة الشراء و/أو عقد البيع.

بطاقة إقامة بالنسبة للمواطنين الجزائريين.

رقم الطابع الجباني المناسب.

بطاقة التعريف البيومترية الإلكترونية لتحميل الهوية.

ملاحظات إضافية:

تم إعفاء المعنيين من تقديم استمارة طلب الترقيم، حيث تستخرج تلقائيا عبر النظام المعلوماتي للبطاقية الوطنية لترقيم المركبات.

بالنسبة للمالكين الأجانب، يجب إرفاق الوثائق بنسخة من جواز السفر قيد الصلاحية.