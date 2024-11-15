هام حول البطاقة الذهبية

نشرت مؤسسة بريد الجزائر منشورا، عبر صفحتها على فيسبوك،، حول خدمة متعلقة بالبطاقة الذهبية.

وكتب بريد الجزائر: “استفيدوا من خدمة تغيير رقم الهاتف النقال المرتبط بالبطاقة الذهبية عبر الشباك الآلي”.

وحتى تتم العملية بنجاح تتبع الخطوات التالية:

أدخل البطاقة الذهبية في الشباك الآلي ثم اختر اللغة وأدخل الرقم السري الخاص بالبطاقة الذهبية.

اضغط على خدمات الهاتف النقال ومن ثم اختر تغيير رقم الهاتف النقال وسجل الرقم الجديد ومباشرة اضغط على المتابعة.

تأكد من المعلومات على البطاقة ورقم الهاتف النقال واضغط على تأكيد.

وفي الأخير اضغط على نعم وانتظر خروج التذكرة للتأكد من نجاح العملية.