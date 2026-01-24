هام حول الحساب البريدي الجاري

نشرت مؤسسة بريد الجزائر منشورا عبر صفحتها على فيسبوك بخصوص تعديل أو تغيير الاسم أو اللقب الخاص بالحساب البريدي الجاري.

واوضحت بيريد الجزائر أنه وفي حال تعديل أو تغيير الاسم أواللقب الخاص بحسابك البريدي الجاري، يُرجى التوجه إلى أقرب مكتب بريد، وملء استمارة “صك 04” مرفقة بالوثائق المطلوبة.

تقديم النموذج “CH4” مع المستندات الداعمة التالية:

تغيير الاسم لابد من تقديم نسخة من أمر المحكمة.

تصحيح تهجئة الاسم أو الاسم الأول يجب تقديم نسخة من أمر المحكمة.

زواج الزوجة لابد من تقديم نسخة من عقد الزواج.

الطلاق يجب تقديم نسخة من حكم الطلاق.

وللاطلاع أكثر على الوثائق اللازمة، يرجى زيارة الموقع الرسمي:

https://www.poste.dz/services/particular/ccp-eccp