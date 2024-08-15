هام حول الصكوك البريدية

نشرت مؤسسة بريد الجزائر فيديو توضيحي لزبائنها حول الخطوات التي يجب إتباعها من أجل ملء صك بريدي.

وأوضحت بريد الجزائر عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك الخطوات التي يجب إتباعها في ملء صك بريدي دون أخطاء.

وأظهر الفيديو انه بإمكان الجميع فتح حساب ECCP ، من خلال إتباع هذه الخطوات

أولا،تحميل ECCP عبر متاجر PLAY STORE والضغط على خانة تسجيل الدخول.

بالإضافة إلى كتابة رقم الحساب الجاري (بدون المفتاح) كتابة كلمة السر المتكونة من 4 أرقام لي راح تتحصل عليها من مكتب البريد.

وإخيرا إعادة إصدار رمز سري جديد متكون من ثمانية رموز (حروف وأرقام) ولتحميل ECCP يرجى الضغط على الرابط: بريد الجزائر