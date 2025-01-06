هام حول انطلاق أشغال إنجاز سكنات عدل 3

أعلنت وزارة السكن، عن إبرام اتفاقية مالية بين البنك الوطني للإسكان و6 بنوك عمومية، لتسخير الموارد المالية اللازمة بغرض تمويل انجاز المشاريع السكنية بصيغة “عدل 3”.

وحسب بيان للوزارة، تم إبرام اتفاقية مالية بين البنك الوطني للإسكان، و6 بنوك عمومية وهي “الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، والبنك الوطني الجزائري، وبنك الجزائر الخارجي، وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، والقرض الشعبي الجزائري، وبنك التنمية المحلية”.

الاتفاقية من شأنها تسخير الموارد المالية اللازمة بغرض تمويل إنجاز المشاريع السكنية بصيغة “عدل 3”. ويتعلق الأمر بالشطر الأول، المقدر بـ200.000 وحدة سكنية المعنية بالانطلاق في سنة 2025.

هذا التمويل يضمن توفير 62% من قيمة السكن و38% المتبقية يسددها المستفيد عبر 05 دفعات، حسب ما تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 24-203 الصادر في 25 جوان 2024 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ سنة 2001، الذي يحدد شروط وكيفيات شراء مساكن البيع عن طريق الإيجار.