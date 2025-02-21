هام حول بطاقة “الشفاء 2”

كشف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، “cnas” خصائص ومزايا بطاقة “الشفاء 2”.

وأوضح صندوق CNAS في منشور عبر صفحته على فيسبوك، أمس، خصائص ومزايا بطاقة الشفاء 2، لفائدة المؤمّنين.

وأكد صندوق CNAS أن بطاقة الشفاء في نسختها الثانية تتميز بطاقة استيعاب أوسع للمعلومات أوسع.

إذ تتضمن 40 وصفة طبية إلكترونية موصوفة، و400 دواء مسلّم، بالإضافة إلى نظام عالٍ لتشفير المعلومات، مع إمكانية الاطلاع على كل الأدوية الموصوفة والمتسلَّمة.

وأضاف المنشور أن مدة صلاحية بطاقة الشفاء تمتد إلى 10 سنوات، وهي مصنوعة من مواد تحميها من التلف.

وأكد صندوق CNAS أن هذه البطاقة بإمكانها إدراج معلومات إدارية وطبية إضافية هامة تخص المستفيد. منها الجنس، الأمراض، تحديد الأحقية في التكفل بالأمراض طويلة المدى.

بالإضافة إلى إمكانية إدراج الرمز الخاص (code pin) لتأمين ناجع عند استعمال البطاقة.

وقصد ضمان تأمين أقوى للبطاقة، وإضافة إلى الصورة الموضحة عليها، تم إدراج صورة المستفيد بالشريحة الإلكترونية للبطاقة “داخلها”.