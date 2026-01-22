هام حول تحويل الأموال من حساب إلى آخر عبر بريدي موب

نشرت مؤسسة بريد الجزائر اليوم عبر حسابها على فيسبوك منشور حول خدمة تحويل الأموال عبر تطبيق بريدي موب.

وأوضحت بريد الجزائر أنه وللاستفادة من خدمة تحويل الأموال من حساب بريدي إلى آخر عبر تطبيق بريدي موب، يشترط ما يلي:

أن يكون المرسل مسجّلًا في تطبيق بريدي موب. ويتوفر لديه رصيد كافٍ للمبلغ المراد تحويله.

كما يشترط ان ألا يقل مبلغ التحويل عن 500 دج. وأن يمتلك المستلم بطاقة ذهبية.

هذا ولتحميل التطبيق، يرجى الضغط على الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details…