هام حول تسديد رسوم معاملات بيع السيارات الجديدة

أعلنت المديرية العامة للضرائب، أن الرسم على عمليات بيع السيارات الجديدة، وكذا الرسوم المطبقة عند المعاينة التقنية والمعاينة المضادة للسيارات والعربات المجرورة، يمكن تسديدها لدى كافة قباضات الضرائب عبر التراب الوطني.

وحسب بيان للمديرية، تنص الأحكام الجديدة لقانون المالية لسنة 2026 على وجوب تسديد الرسم على معاملات السيارات الجديدة بعد إتمام إجراءات الجمركة وقبل ترقيم السيارة.

ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل دفع هذين الرسمين، وتقريب المصالح الجبائية من الجمهور. من خلال تقديم خدمة عمومية سلسة ومتاحة عبر كامل التراب الوطني.

ويمكن تأدية هذه الرسوم وفق إحدى الطريقتين التاليتين:

مقابل تسليم وصل دفع بالنسبة للرسم على السيارات الجديدة والمعاينة التقنية.

أو عن طريق وضع طابع جبائي منفصل بالنسبة للمعاينة التقنية.

وفيما يتعلق بتسديد الرسم على عمليات بيع السيارات الجديدة، يطلب من المعنيين تقديم نسخة من الوثائق الآتية:

التصريح الجمركي (D10)، المتضمن البيانات الأساسية الخاصة بالمركبة. والنموذج رقم 846، الصادر عن مصالح الجمارك والمتعلق بمطابقة المعلومات الخاصة بالمركبة. وبطاقة التعريف الوطنية.