هام حول تطبيقي Baridimob و ECCP

أصدرت مؤسسة بريد الجزائر بيانا توضيحيا لزبائنها من مستخدمي تطبيقَي Baridimob و ECCP.

وتعلم بريد الجزائر أن تطبيقَي Baridimob و ECCP غير متوفرَين مؤقتًا على متجر Google Play.

وأكدت مؤسسة بريد الجزائر، في بيان نشرته عبر حسابها على فيسبوك، أن هذا التوقف يعود لأسباب تقنية خارجة عن إرادتنا.

وطمأنت “بريد الجزائر” كافة مستعملي خدماتها الرقمية أن فرقها التقنية تعمل على قدم وساق، وبوتيرة متسارعة، من أجل إعادة توفير التطبيقين في أقرب الآجال. مع الحرص التام على ضمان الجودة والأمان.

وفي الأخير، تجدد بريد الجزائر دعوتها إلى توخي الحذر وعدم تحميل أي تطبيقات غير رسمية تنتحل صفة بريد الجزائر. تفاديًا لأي خطر محتمل على أمن البيانات الشخصية والمالية.