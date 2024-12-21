هام حول شريحة الهاتف النقال 

نشرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك منشورا هاما حول شريحة الهاتف النقال.

وأوضحت المنظمة في منشورها عبر صفحتها على الفيسبوك أن “شريحتك مسؤوليتك لأنها باسمك! لا تشاركها مع أي شخص، واستعملها بشكل شخصي وآمن لحماية خصوصيتك”.

كما اكد المنظمة أن هذه شرية الهاتف النقال لا يمكن السماح لأحد بإستعمالها إلا من مسجلة بإسمه وكتبت “لا تسمح للغير باستعمالها”.

وحذرت المنظمة أنه وفي “حالة الضياع أو التعرض للسرقة يرجى منكم التبليغ الفوري لتوقيف خطكم”.

وفي الاخير وجهت المنظمة نداء “ساهموا في التوعية و التحسيس معنا من خلال تقاسم المنشور … فعدة عواقب وخيمة وقعت لاشخاص جراء التهاون”.