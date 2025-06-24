هام: غلق أنفاق خراطة بداية من اليوم

أفاد بيان لقيادة الدرك الوطني اليوم عن غلق أنفاق خراطة بالطريق الوطني رقم 9 الرابط بين ولايتي بجاية وسطيف.

وأوضحت القيادة ذاتها عبر صفحة طريقي على الفيسبوك أنه سيتم غلق أنفاق خراطة بالطريق الوطني رقم 9 الرابط بين ولايتي بجاية وسطيف.

ويتعلق الأمر بـ النفق الثاني والثالث اتجاه بجاية لفترات متقطعة لغرض إجراء أشغال تنظيف وصيانة.

وأكد البيان أن العملية تبدأ مساء هذا اليوم الثلاثاء 24 جوان 2025 ابتداءً من الساعة 21:00 ليلا الى غاية الساعة 05:00 صباحا من يوم الأربعاء 25 جوان 2025.

وللإشارة فإن حركة السير ستكون بالتناوب لمدة ساعة غلق فترة للأشغال وفترة تفتح فيه حركة المرور لمدة نصف ساعة.