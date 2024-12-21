هام في حال ضياع أو سرقة البطاقة الذهبية 

نشرت مؤسسة بريد الجزائر بيانا هاما حول البطاقة الذهبية والخطوات التي يجب إتباعها في حال ضياعها أوسرقتها.

وأوضحت بريد الجزائر عبر صفحتها على الفيسبوك أنه “يمكنكم حظرها عبر تطبيق بريدي موب”.

وضعت بريد الجزائر الخطوات التي يجب إتباعها وهي كالتالي:

أوّلا، الدخول إلى التطبيق بريدي موب BaridiMobوإلى الحساب المخصص لك.

ومن تم قم بإختبار علامة “البطاقات” ثم انتقل إلى القسم المخصص لبطاقات الدفع.

اما العملية الثالثة فهي أدخل إلى حسابك البريدي وحدد الحساب المرتبط ببطاقتك.

وفي الأخير انقر على “إلغاء تنشيط البطاقة”وقم بالتحقق من صحة العملية لحظر بطاقتك على الفور.