هام.. لأصحاب سكنات LPP وLPL

أصدرت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ENPI بيانا بخصوص الراغبين في إقتناء سكنات الترقوي العمومي LPP وكذا الترقوي الحر LPL.

وحسب بيان مؤسسة ENPI عبر صفحتها على الفيسبوك تعلم المؤسسة كافة المواطنين الراغبين في اقتناء السكنات، أوتحميل اوامر الدفع والمتعلق بالبرنامج الترقوي العمومي LPP معاينة الرابط التالي:

www.enpi-net.dz/ENPI/

اما بخصوص برنامج الترقوي الحر LPL معاينة الموقع التالي :

www.enpi-net.dz/LPL/

ويدخل في إطار تحديث الموقع الرسمي للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية www.enpi.dz .