هام لأصحاب سيارات “GPL”

ذكّرت مصالح الدرك الوطني، أصحاب المركبات التي تستعمل غاز البترول الممّيع الطبيعي المضغوط “GPL” كوقود، انه يترتب عليهم عقوبات تصل إلى 20.000 دج، والحبس في حال ارتكاب بعض المخالفات.

وأوضح ذات المصدر عبر صفحة مركز الإعلام و تنسيق المرور للدرك الوطني “طريقي” أن سواق المركبات. التي تستعمل غاز البترول الممّيع الطبيعي المضغوط كوقود، الذين يرتكبون بعض المخالفات. والتي هي معاقب عليها بالمادة 459 من قانون العقوبات المعدّل والمتمم بغرامة من 10.000 إلى 20.000 دج. ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة (3) أيام على الأكثر.

ومن أهم هذه المخالفات، عدم وضع إشارة على كل سيارة مجهزة لاستعمال غاز البترول الممّيع كوقود بواسطة لوحة معدنية يسلّمها ويثبتها المُرّكب في واجهتها الخلفية بكيفية تجعلها مرئية يكتب عليها”G.P.L غاز”. كذلك عدم مطابقة لوحة “غ.ب.م” للنماذج المرفقة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في أوت 1983″.

كما أشارت ذات المصالح، أن هذه اللوحة يجب أن تكون عبارة عن لوحة معدنية (أي لا تكون عبارة عن ملصقات)، ويكون شكلها مستطيل 60×80 ملم وبزوايا مستديرة، كما يجب أن يكتب عليها ” غاز G.P.L ” بالأسود على قاعدة خضراء.

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