هام لحاملي البكالوريا الجدد… هذا موعد الإعلان عن التوجيه

أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها مساء اليوم، أن نتائج توجيه حاملي شهادة البكالوريا دورة 2025، ستنشر يوم غد الثلاثاء 5 أوت 2025، بداية من الساعة العاشرة (10:00) صباحاً.

وأوضح البيان، أن النتائج ستكون متاحة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي:

https://orientation-esi.dz/

للإشارة، كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت أمس الأحد، عن رزنامة الدخول الجامعي، للموسم الجديد 2026/2025، إذ تم تحديد يوم السبت 6 سبتمبر 2025، تاريخ التحاق الأساتذة الباحثين بمناصب عملهم.

فيما تم تحديد تاريخ يوم السبت 13 سبتمبر 2025، لإنطلاق الدروس على مستوى كل مؤسسات التعليم العالي بالنسبة لأطوار التكوين المختلفة.