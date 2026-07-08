هام لحاملي بكالوريا 2026
بقلم م .فيصل
أعلنت وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، للممتحنين في شهادة البكالوريا - دورة 2026، أنه تم وضع – عبر الخط – المنشور الوزاري الرقمي للتوجيه لحاملي شهادة البكالوريا دورة 2026.
ووفقًا لبيان للوازرة، تم وضع أيضا مساعد الذكاء الاصطناعي لتوجيه حاملي شهادة البكالوريا دورة 2026.
ووضعت الوزارة رابط المنشور الوزاري الرقمي:
رابط مساعد الذكاء الاصطناعي للتسجيل الجامعي :
ورمزي الاستجابة السّريعة الظّاهرين في الصّورتين أدناه.
رابط دائم : https://nhar.tv/Xwxqr