هام لحاملي بكالوريا 2026

أعلنت وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، للممتحنين في شهادة البكالوريا - دورة 2026، أنه تم وضع – عبر الخط – المنشور الوزاري الرقمي للتوجيه لحاملي شهادة البكالوريا دورة 2026.

ووفقًا لبيان للوازرة، تم وضع أيضا مساعد الذكاء الاصطناعي لتوجيه حاملي شهادة البكالوريا دورة 2026.

ووضعت الوزارة رابط المنشور الوزاري الرقمي:

https://circulaire.mesrs.dz/

رابط مساعد الذكاء الاصطناعي للتسجيل الجامعي :

https://rag.mesrs.dz

ورمزي الاستجابة السّريعة الظّاهرين في الصّورتين أدناه.