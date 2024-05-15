هام لحاملي تصريح إقامة فرنسي

سيتم الآن إخطار الأجانب الموجودين في فرنسا والذين يحملون تصريح إقامة فرنسي مسبقًا من قبل السلطات لتجديد الوثيقة.

وقد طورت المديرية العامة للأجانب (DGE) أداة جديدة كجزء من برنامج تجريبي، PERSée. سيتم استخدامها لإخطار الأجانب بتجديد تصاريح إقامتهم.

وكما أوضحت السلطات، فإن الهدف الرئيسي لهذه الأداة هو منع الانتهاكات وكذلك منع العواقب الوخيمة. التي تنطبق على الأجانب الذين لا يجددون تصاريح إقامتهم في الوقت المناسب.

تماشيًا مع القواعد الجديدة، سيتلقى الأجانب الذين يحملون تصريح إقامة تم إصداره. من خلال الإدارة الرقمية للأجانب في فرنسا إخطارين عبر البريد والرسائل النصية القصيرة. بشأن انتهاء الصلاحية والموعد النهائي الذي يحتاجون فيه إلى التقدم بطلب التجديد.

وسيتم إرسال الإخطار التلقائي الأول عبر النظام الرقمي قبل أربعة أشهر من انتهاء صلاحية تصريح الإقامة. وسيتم إرسال الإخطار الثاني قبل حوالي تسعة أسابيع من تاريخ انتهاء الصلاحية.

وكما أشار حاكم شمال فرنسا، فإن الهدف من هذه الأداة الجديدة. هو تشجيع الأجانب على التقدم بطلب لتجديد تصاريح إقامتهم في الوقت المحدد.

علاوة على ذلك، تهدف الأداة أيضًا إلى منع حالات الانتهاك والحد من الحاجة إلى إصدار وثائق مؤقتة.

ولا يستطيع الأجانب الذين يحملون تصريح إقامة فرنسي تقديم طلب لتجديد وثيقتهم قبل أكثر من أربعة أشهر.

من ناحية أخرى، آخر وقت يمكنهم فيه تقديم الطلب هو شهرين وأسبوع واحد قبل انتهاء الصلاحية.

ولتجنب أي إزعاج ومنع الأجانب الذين يحملون تصاريح إقامة فرنسية من فقدان وظائفهم. وتعليق مزاياهم الاجتماعية عند انتهاء صلاحية الوثيقة، تعتقد السلطات الفرنسية أن هذه الأداة الجديدة هي الخيار الصحيح.

يجب على أولئك الذين يقدمون طلبًا لتجديد تصريح إقامتهم بعد انتهاء صلاحية وثيقتهم بالفعل دفع رسوم تأخير قدرها 180 يورو.