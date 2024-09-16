هام لحاملي شهادة البكالوريا القديمة

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مراسلة إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات بالاتصال مع مديري مؤسسات التعليم العالي، كشفت فيها كيفية وخطوات تسجيل حاملي شهادة البكالوريا القديمة.

ويأتي هذا في إطار التحقق من صحة الشهادات لتفادي إيداع وثائق مزورة.

وجاء في المراسلة المحررة بتاريخ 16 جوان الجاري - يحوز موقع النهار أونلاين على نسخة منها -، “أنه في إطار الحرص والتأكد من صحة شهادات البكالوريا القديمة وإدراجها في النظام المعلوماتي المدمج (PROGRES)، يشرفني إفادتكم بضرورة الإيعاز إلى مديري مؤسسات التعليم العالي التابعة لندوتكم بضرورة تطبيق إجراءات. في حالة عملية تسجيل حاملي شهادة البكالوريا القديمة”.

وشددت وزارة التعليم العالي، أنه في حال تسجيل حاملي شهادة البكالوريا القديمة. يتوجب على الطالب تقديم نسخة من شهادة البكالوريا الخاصة به تقوم المؤسسة الجامعية المستقبلة بالتحقق من هذه الشهادة في قاعدة البيانات على النظام المعلوماتي المدمج (PROGRES). إذا كانت الشهادة موجودة في القاعدة، حينها يتم تسجيل الطالب دون الحاجة لإيداع نسخة رقمية من الشهادة في النظام المعلوماتي المدمج (PROGRES).

أما في حالة عدم وجود الشهادة في قاعدة البيانات. فإن المؤسسة الجامعية تقوم باستحداث سجل جديد على النظام بإدخال المعلومات الآتية:

الاسم واللقب

تاريخ ومكان الميلاد

سنة الحصول على البكالوريا

الولاية المتحصل فيها على شهادة البكالوريا

رقم التسجيل

شعبة البكالوريا والمعدل العام

ويتم بعدها إيداع نسخة رقمية من الشهادة في النظام المعلوماتي المدمج. استنادا إلى المراسلة.

وأبرزت الهيئة ذاتها أن هذه الإجراءات الجديدة تشمل آلية للتحقق من صحة الشهادات لتفادي إيداع وثائق مزورة. إذ يجب أن يتم التحقق من النسخة الرقمية وتوقيعها رقميا من قبل المخولين بالتوقيع. ثم يتم إيداعها في النظام المعلوماتي المدمج.