هام لحاملي شهادة البكالوريا 2023

أعلنت مؤخرا معاهد التكوين الفني التابعة لوصاية وزارة الثقافة والفنون ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التسجيل للمشاركة في مسابقات الدخول أمام الفائزين بشهادة البكالوريا للالتحاق بهذه المؤسسات التي تعنى بالتكوين الفني.

وأعلن مدير المعهد الوطني العالي للموسيقى بالجزائر العاصمة, عبد القادر بوعزارة, عن “فتح, منذ 19 جويلية الجاري ولغاية 19 سبتمبر المقبل, باب التسجيلات أمام الطلبة الراغبين في المشاركة في المسابقة وتلقي تكوين نوعي في المجال الموسيقي, حيث سيتم تنظيم مسابقة الدخول للسنة الجامعية 2023 /2024 يوم 26 سبتمبر القادم بمقر المعهد”.

هذه شروط الالتحاق بهذه المؤسسة

وأشار بوعزارة بخصوص شروط الالتحاق بهذه المؤسسة حيازة المترشح على شهادة الباكالوريا (جميع الشعب) لسنة 2023 أو 2022, وألا يتعدى سن المترشح 24 سنة بتاريخ يوم المسابقة, إضافة إلى اختبار شفهي وكتابي وملف إداري يرسل على عنوان المعهد بالعاصمة.

وأشار من جهته مدير المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري (إيسماس), محمد بوكراس, أنه “تم فتح أبواب التسجيل في مسابقة الدخول أمام الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا والراغبين في مزاولة تكوين أكاديمي فني من 19 يوليو الجاري لغاية 19 سبتمبر المقبل, وذلك في أحد التخصصين, فن التمثيل والسينوغرافيا”, لافتا إلى أن “المسابقة ستجرى يوم 25 سبتمبر القادم”.

وتتم التسجيلات حضوريا من الأحد إلى الخميس بمقر المعهد ببرج الكيفان بالعاصمة, كما يمكن التسجيل عن بعد عن طريق البريد الالكتروني التالي: [email protected].

وحددت شروط الالتحاق بالمسابقة في أن يكون المترشح حاصلا على شهادة البكالوريا (بكالوريا 2022 أو 2023), واجتياز امتحان كتابي في الثقافة العامة, إضافة إلى المقابلة, وألا يتعدى سن المترشح 30 عاما في يوم المسابقة, إلى جانب اصطحاب المترشح لمسابقة السينوغرافيا أعماله الفنية على غرار رسومات ومجسمات وتصميمات أو صور وفيديوهات عنها.

وذكر بوكراس, من جهة أخرى, أن مسابقة الماستر للمعهد للسنة الجامعية 2023/ 2024 ستكون في شعبة فنون العرض وفي تخصصي “نقد مسرحي” و”كتابة درامية”, حيث ستجرى يومي 9 و10 أكتوبر القادم, وسيتم الإعلان عن النتائج يوم 17 أكتوبر المقبل”.

ومن جانب آخر, تم تحديد التسجيل في مسابقة الدخول للمدرسة العليا للفنون الجميلة للسنة الجامعية 2023/ 2024 من تاريخ 19 يوليو الجاري إلى غاية 9 سبتمبر المقبل, حسب ما جاء في بيان لذات المؤسسة التكوينية على حسابها الإلكتروني.

وتتمثل شروط التسجيل في المسابقة للالتحاق بالمدرسة العليا للفنون الجميلة للسنة الدراسية القادمة أن يكون المترشح حاصل على شهادة البكالوريا (جميع الشعب) مع الأولوية لحاملي شهادة البكالوريا لسنة 2023.

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