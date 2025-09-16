هام لخريجي التكوين المهني

فتحت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، باب التسجيل أمام خريجي التكوين المهني للمشاركة في الصالونات الجهوية للتشغيل. التي تتيح فرص اللقاء المباشر مع مسؤولي التوظيف.

أوضح بيان الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن الصالونات الجهوية للتشغيل تندرج في إطار “مرافقة الشباب نحو الإدماج المهني”، حيث “تتيح فرص اللقاء المباشر مع مسؤولي التوظيف، مع الاستفادة من +ماستر كلاس+ حصرية عبر الإنترنت لإتقان فنون المقابلات أمام أصحاب العمل.

ويكون التسجيل قبل 3 أكتوبر القادم، عبر المنصة الرسمية: https://regionaljobfairs.mvet.dz .