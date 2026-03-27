هام لسائقي سيارات الأجرة والناقلين

أعلنت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة، اليوم الجمعة، عن الانطلاق الرسمي لعملية تموين سائقي سيارات الأجرة ومختلف الناقلين بالعجلات المطاطية.

ووفقا لبيان النقابة تندرج هذه العملية في إطار تجسيد مخرجات الاتفاق المبرم بين شركة نفطال ونقابة SNTT-UGTA.

وأكدت النقابة أن هذه العملية ستتم عبر مختلف نقاط التوزيع المعتمدة على المستوى الوطني، بهدف توفير عجلات مطاطية لفائدة مهنيي قطاع النقل.

وأضاف البيان أن هذه العملية تندرج ضمن مساعي دعم ومرافقة الناقلين، من خلال تمكينهم من اقتناء مستلزمات أساسية ذات جودة عالية. وبهدف تحسين جاهزية مركباتهم ويرفع من مستوى الأداء المهني.

كما تهدف العملية إلى تعزيز السلامة المرورية، عبر توفير عجلات مطابقة للمعايير، بما يساهم في الحد من حوادث المرور وتحسين أمن مستعملي الطريق.

وبهذا تدعو النقابة كافة سائقي سيارات الأجرة ومختلف الناقلين الراغبين في الاستفادة من هذه العملية إلى التقرب من مكاتبها عبر مختلف ولايات الوطن. من أجل التسجيل وإيداع الطلبات وفق الإجراءات المعتمدة.

وفي هذا الإطار تؤكد الجهات المنظمة حرصها على ضمان السير الحسن والمنظم لهذه العملية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المهنيين.