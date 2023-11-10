هام لطلبة الدكتوراه

أعلنت جامعة الجزائر3، أن جميع طلبة الدكتوراه معنيون بالتسجيل في النظام المدمج بروغرس، بما فيهم المتأخرين.

وجاء في بيان لنيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في الطور 3: “في إطار تسجيل طلبة الدكتوراه في النظام المدمج بوغرس. نعلم جميع الطلبة بما فيهم المتأخرين أنهم معنيون بعملية إعادة التسجيل”.

هذا وإنطلقت عملية إعادة التسجيل في الدكتوراه حصرا من خلال منصة PROGRES للسنة الجامعية 2023/2024.

ونشرت نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي دليلا لعملية إعادة التسجيل في الدكتواره.

وتنهي الجامعة، الى طلبة الدكتوراه (كل الأطوار) أن عملية إعادة التسجيل في الدكتوراه للسنة الجامعية 2023/2024 تتم حصرا على النظام المدمج Progres.

وإنطلقت التسجيلات، ابتداء من 5 نوفمبر 2023، لتستمر إلى غاية 12 نوفمبر 2023. وتخص هذه الفترة فقط عملية ادخال البيانات من قبل طلبة الدكتوراه.

ويتم التسجيل عبر الرابط التالي:

https://progres.mesrs.dz/webfve/login.xhtml