هام لطلبة الطب.. هذه قرارات وزارة التعليم العالي

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن قرارات هامة تصب في مجملها لصالح طلبة علوم الطب. الذين توقفوا عن مزاولة دروسهم.

وأفاد وزير التعليم العالي، أن قطاعه راسل المؤسسات الجامعية من أجل التكفل بطلبة علوم الطب.

وجاء في منشور بداري “بناءً على مخرجات اللقاء الذي جمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، وأصدقاءه طلبة العلوم الطبية، يوم السبت 19 أكتوبر، راسلت الوزارة مساء الإثنين المؤسسات الجامعية”.

وقررت وزارة التعليم العالي، تفعيل التعويضات المالية الخاصة بالتربصات الميدانية في الوسط المهني (المستشفيات) لفائدة طلبة العلوم الطبية في السنة الأخيرة من مسارهم الدراسي. حيث يستفيد المتربصين بتعويض يومي بـ500 دينار للوجبة، إلخ، وهذا طبقا للمادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 13-306.

كما طالبت الوزارة المؤسسات الجامعية، باقتناء محفظة المستلزمات البيداغوجية لطلبة طب الأسنان المسجلين في السنة الثالثة.

وأشار وزير التعليم العالي، أن هذه الإجراءات تطبق خلال أشهر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر 2024، في حدود الاعتمادات المتوفرة. على أن تتواصل العملية بعنوان السنة المالية المقبلة.

ومن جهتها، ثمّنت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مسعى الحوار الجاد الذي تكرسه وزارة التعليم العالي. وتشيد بما أبان عنه الوزير من تجاوب إيجابي مع المطالب المطروحة من طرف طلبة الطب، على نحو يضمن التكفل بها.

ودعت الإتحادية، في بيان لها اليوم الإثنين، إلى الإسراع في تناول هذه الانشغالات في نطاق لجنة مشتركة بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والقطاعات المعنية بالمسائل المطروحة. رفقة ممثلين عن الطلبة لتجسيد قرارات الوزير.

كما دعت الطلبة المعنيين بهذه الوضعية بمزاولة دروسهم بشكل عادي. حيث يتم في نفس الوقت التكفل بانشغالاتهم كاملة في أقرب الآجال.

ومن جهة أخرى، توجهت الاتحادية إلى الطلبة المعنيين منوهة بضرورة التمسك بمبدأ الحوار والتحلي بروح التشاور الحكيم. بما يخدم مطالبهم ويحفظ المصلحة العامة والاستقرار.