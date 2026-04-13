هام للأشخاص المتواجدين في وضعية غير قانونية تجاه التزاماتهم الجبائية

أعلنت المديرية العامة للضرائب، أنه تم إقرار إجراء استثنائي يتيح التسوية الجبائية التلقائية والطوعية للمبالغ غير المصرح بها، وذلك بإخضاعها لضريبة وحيدة محررة بنسبة 8%.

وجاء في بلاغ المديرية “تنهي المديرية العامة للضرائب إلى علم كافة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين. المتواجدين في وضعية غير قانونية تجاه التزاماتهم الجبائية والراغبين في تسوية وضعيتهم. أنه بموجب أحكام المادة 93 من قانون المالية لسنة 2026، تم إقرار إجراء استثنائي. يتيح التسوية الجبائية التلقائية والطوعية للمبالغ غير المصرح بها. وذلك بإخضاعها لضريبة وحيدة محررة بنسبة 8%”.

وأشار المصدر نفسه، أن هذا الإجراء الاستثنائي يستفيد منه الأشخاص الطبيعيون الذين لهم موطن جبائي في الجزائر. الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون الجزائري، سواء كانت على شكل مؤسسة تجاريةأو مدنية. وكذا المؤسسات العمومية والتعاونيات الأخرى.

كما تتمثل الحالات التي يمكن تسويتها في إطار هذا الإجراء في الأشخاص الطبيعيون أو الأشخاص المعنويون. الغير معرفين لدى الإدارة الجبائية؛ الأشخاص الطبيعيون أو الأشخاص المعنويون، المعرفون لدى الإدارة الجبائية. والذين لم يوفوا بالتزاماتهم الجبائية، الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يودعون بانتظام تصريحاتهم الجبائية. غير أنها تشوبها نقائص في الأسس الضريبية المصرح بها.

وتجدر الإشارة إلى أن الحالات المستثناة من الاستفادة من هذا الإجراء الاستثنائي هي المبالغ المتأتية. من أنشطة تشكل مخالفات جزائية، لاسيما تلك المتعلقة بتبييض الأموال المرتبط بتمويل الإرهاب. الشركات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات، المؤسسات الفردية والشركات. التي يفوق أو يساوي رقم أعمالها السنوي 2.000.000.000 دج إلى غاية 2025/12/31. المؤسسات الناشطة في القطاعين البترولي وشبه البترولي، الشركات الخاضعة للقانون الجزائري ذات الرأسمال الأجنبي. كليا أو جزئيا؛ المؤسسات الأجنبية التي ليس لها إقامة دائمة في الجزائر؛ صانعی و موزعي المنتجات التبغية. صانعي حرفي وتجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، مؤسسات التوزيع المتعاقدة مع شركات الهاتف النقال.

ويشار أنه يتم الاستفادة من هذا الإجراء عن طريق اكتتاب تصريح في نسختين لدى قباضة الضرائب المختصة إقليمياً. يمكن تحميله عبر الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب mfdgi.gov.dz ، وتسديد على دفعة واحدة. ضريبة وحيدة محررة بنسبة 8%، بدون تطبيق أي عقوبات جبائية. وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026.

ولا يشترط على الأشخاص المعنيين بهذا الإجراء تقديم أي وثائق إثباتية عند إيداع التصريح لدى قباضة الضرائب.

وعليه، دعت المديرية العامة للضرائب كافة الأشخاص المعنيين للتقرب من قباضات الضرائب التابعين لها. قصد إيداع تصريحاتهم والاستفادة من هذا التدبير التحفيزي الاستثنائي.

كما أكدت المديرية أنه لأي استفسارات أو انشغالات يمكن التقرب من المصالح الجبائية التابعين لها أو التواصل مع الخلية المختصة عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

