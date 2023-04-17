هام للجزائريين .. شروط جديدة للحصول على فيزا إسبانيا 

كشف مركز إستقبال ملفات طالبي تأشيرة إسبانيا بالجزائر “BLS Spain ” عن إجراءات وشروط جديدة للراغبين في الحصول على فيزا إسبانبا.

وأوضح مركز BLS Spain عن إجبارية تقديم وثائق مهنية أصلية لطالبي الفيزا للجزائريين خاصة منهم أصحاب المهن الحرة وذلك عند إيداع ملف التأشيرة لدى المركز.

وذكر مركز BLS Spain بإلزام طالبي تأشير إسبانيا تقديم السجل التجاري وكذا شهادة “سي 20-C20” المتعلقة بثبوت النشاط في شقه المرتبط برقم الأعمال، وأيضا شهادة عدم الخضوع للضريبة عند عملية إيداع الملفات.

بالإضافة إلى إجبارية تقديم شهادة اصلية محينة بالانتساب سواء للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجراء كناس cnas أوغير الأجراء كاسنوسcasnos ، وشهادة الوجود للنشاط أوالمهنة الحرة. وأيضا النسخة الأصلية لوثيقة الاعتماد الخاصة بممارسة المهن الحرة. ووكذا قرار التنصيب، مع شهادة مستثمر فلاحي أوبطاقة فلاح.

وأضاف ذات المركز إجراءات وشروط جديدة خاصة بالعائلات إجبارية إحضار الدفتر العائلي وتقديمه عند إيداع ملف التأشيرة مرفقا بشهادة عائلية للحالة المدنية أصلية.

وأشار المركز ان جميع الوثائق التي طلبت أصلية يجب أن تقدم نسخا مطابقة للأصل عنها خلال عملية إيداع الملف. مع إجبارية ترجمة كل الوثائق إلى الإسبانية أوالفرنسية، للمستندات التي تقدم باللغة العربية.

كما ذكر المركز لمواقيت إستقبال وإيداع طلب التأشيرة حيث يكون من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 1:00 ظهرًا من الأحد إلى الخميس بإستثناء أيام العطل الرسمية.

أما بخصوص تحصيل جوازات السفر: من الساعة 1 ظهراً حتى 3 عصراً من الأحد إلى الخميس باستثناء أيام العطل الرسمية. إيداعات طلب التأشيرة: خاصة بوهران .. من الساعة 8:30 صباحًا حتى 1:30 مساءً من الأحد إلى الخميس باستثناء أيام العطل الرسمية.

وللمزيد من العلومات وتفاصيل أكثر يمكن الدخول إلى الموقع الرسمي للمركز عبر هذا الرابط : https://algeria.blsspainvisa.com/