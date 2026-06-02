هام للحجاج العائدين إلى أرض الوطن

أكد الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، على جملة من التوصيات والتي كانت موجهة للحجاج الميامين العائدين إلى أرض الوطن بعد آداء مناسك الحج لموسم 1447هـ_2026م في ظروف حسنة ومريحة.

ونبه الديوان جميع الحجاج الميامين بضرورة تجهيز أمتعتهم قبل موعد الرحلة بـ 48 ساعة على الأقل. والتواجد بالفندق في الموعد المحدد لإتمام إجراءات وزن واستلام الحقائب من طرف الفرق المختصة. وهذا في إطار مبادرة “حاج بلا حقيبة”.

وبخصوص الوزن المسموح به، أشار الديوان أنه يسمح بحقيبتان للشحن، لا يتجاوز وزن كل واحدة 23 كلغ. وحقيبة يد واحدة، لا يتجاوز وزنها 10 كلغ. كما شدد على منع وضع عبوات ماء زمزم داخل الحقائب، في حين يسمح بعوة زيزم واحدة ذات سعة 5 لتر.

هذا وأكد الديوان الوطني للحج والعمرة، أن تعاون الحجاج يساهم في تسهيل رحلة العودة وضمان انسيابية إجراءات المغادرة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور