هام للحجاج.. هذا جديد حج 2024 في الجزائر !

سيتم ابتداء من الأسبوع القادم، الشروع في عملية دفع تكلفة الحج لموسم 1445 ه/2024 م المقدرة بـ840 ألف دج. والتي تشمل مصاريف النقل والإطعام والإسكان. والتي تخص 41.300 حاج وحاجة.

وأكد مدير الديوان الوطني للحج والعمرة بالنيابة، صالح بوطرفة، خلال جلسة استماع أمام أعضاء لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني أنه “سيتم كذلك ابتداء من الأسبوع القادم, تقديم الملف الإداري. المتعلق بـ41300 حاج وحاجة إلى مصالح الدائرة أو المقاطعات الإدارية بالنسبة للعاصمة. وأوضح بوطرفة، أن هذه العملية تليها ملء بيانات الحجاج وإصدار التأشيرة الإلكترونية.

كما أوضح في هذا الصدد, أن “آخر أجل لاستصدار التأشيرات سيكون في 29 أبريل/أفريل المقبل”. مذكرا بأنه “في مواسم الحج السابقة كانت التأشيرات تظل مفتوحة لغاية آخر رحلة“.

وأشار في ذات السياق, إلى أن “عملية حجز التذاكر ستنطلق كذلك ابتداء من الأسبوع القادم”. مضيفا أن التحضيرات لموسم الحج لهذه السنة انطلقت باكرا. وذلك “تجاوبا مع الترتيبات الأولية التي وضعتها السلطات السعودية لأول مرة”.

ولفت إلى أنه، خلافا لمواسم الحج السابقة، فإن وزير القطاع السعودي، “سلم لأول مرة لبعثات ما يسمى في المملكة العربية السعودية بوثيقة الترتيبات الأولية لحج 1445ه/2024 م. التي تنص على آجال محددة ومبكرة”. وذكر بأن الحكومة سمحت خلال اجتماعها في يوليو 2023, للبعثة الجزائرية بتجديد التعاقدات. الخاصة بالفنادق والنقل وغيرها من الخدمات لصالح الحجاج الجزائريين. سواء بالنسبة للحجاج الذين يتكفل بهم الديوان الوطني للحج والعمرة أو الذين تتكفل بهم وكالات السياحة والأسفار.

وأبرز بوطرفة أن البعثة الجزائرية “احترمت جميع الآجال المحددة من طرف السلطات السعودية. حيث قامت بحجز الفنادق القريبة من الحرم المكي وأماكن في منى وعرفات مع توفير جميع الخدمات التي يحتاجها الحاج الجزائري”.

أما بخصوص الإجراءات المتعلقة بالحج, أكد المسؤول أن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية “شرعت في تسليم شهادات النجاح في القرعة. فيما شرعت وزارة الصحة في الإجراءات المتعلقة بالفحوصات الطبية”.