هام للراغبين في الحصول على “فيزا” ألمانيا

تعتبر البستنة وتكنولوجيا الإطارات والفلكنة والخشب والأثاث والتجهيزات الداخلية والأعمال المعدنية والبناء الداخلي. والجدران الجافة من بين الوظائف التي تحتاج ألمانيا إلى عمال أجانب لشغلها.

وكانت 87 في المائة من الشركات العائلية في ألمانيا تعاني من تأثير نقص العمال في عام 2022.

وتتعامل ألمانيا مع 770301 وظيفة شاغرة، وفقا لـ Statista. وفي عام 2022، كان هناك ما يقرب من ضعف عدد الوظائف مقارنة بعام 2011.

مع شيخوخة السكان، حيث يبلغ متوسط العمر 45 عامًا، ومعدل منخفض يبلغ 1.53 ولادة لكل امرأة. تعتمد ألمانيا على العمال الأجانب منذ سنوات، من أجل الحفاظ على استمرار اقتصادها.

في السنوات الأخيرة، قامت ألمانيا باستمرار بإجراء تغييرات على قواعد الهجرة في محاولة. لتسهيل وصول اللاجئين والأجانب إلى سوق العمل.

ومع ذلك، وعلى الرغم من كل التغييرات، لا يزال سوق العمل في البلاد. يعاني من بقاء الوظائف في مجالات محددة مفتوحة أمام العمال الأجانب الذين لديهم التعليم أو الخبرة.

وفي ألمانيا، وجدت دراسة أجراها معهد IFO ومقره ميونيخ أن 87 في المائة من الشركات العائلية. كانت تعاني من تأثير نقص العمال.

ويمكن للأجانب الذين يهدفون إلى العيش والعمل في ألمانيا الاستفادة من هذا النقص في العمالة. والبدء في إجراءات الحصول على تأشيرة عمل لألمانيا.

المجالات التي تحتاج إلى العمالة الأكثر مهارة هي كما يلي: تربية الماشية، الغابات، البستنة، تكنولوجيا الإطارات والفلكنة. الخشب والأثاث والتجهيزات الداخلية، تشغيل المعادن، أتمتة، المسح والسقالات، البناء الداخلي والجدران الجافة، تزجيج، بناء خطوط الأنابيب. بناء المصانع والحاويات والأجهزة، مراقبة وصيانة البنية التحتية للسكك الحديدية، شحن البضائع والخدمات اللوجستية، سائقي نقل التربة والآلات ذات الصلة. المبيعات (الأثاث والتجهيزات)، مبيعات، نظام تقديم الطعام، المساعدين الفنيين الصيدلانيين، سائقي الحافلات والترامواي.