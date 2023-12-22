هام للراغبين في الحصول على “فيزا” فرنسا

أصدر مركز “Centre VFS Global pour la France à Alger” المكلّف باستقبال طلبات التأشيرة نحو فرنسا بالجزائر، اليوم الخميس، بيانا هاما بشأن استقبال طلبات تأشيرة شنغن لفرنسا.

وجاء في بيان VFS Global: “نبلغ عملائنا الكرام أن مركز طلبات التأشيرة الفرنسية سيغلق يوم الإثنين، 25 ديسمبر 2023”.

ولمزيد من المعلومات، دعا مركز “VFS Global” المعنيين بالإتصال على الرقم 21998801 213+، أو الدخول على الرابط التالي [email protected] .