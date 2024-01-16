هام للراغبين في الحصول على “فيزا” فرنسا

أصدر مركز “Centre VFS Global pour la France à Alger” المكلّف باستقبال طلبات التأشيرة نحو فرنسا بالجزائر، اليوم الثلاثاء، بيانا هاما، بشأن استقبال طلبات تأشيرة شنغن لفرنسا.

وجاء في البيان:”نبلغ عملائنا الكرام أنه يوم الخميس 18 جانفي 2024، من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 6 مساءً، لن يتمكن مركز طلبات التأشيرة لفرنسا من تلقي ملفات طلبات التأشيرة بما في ذلك أسلاف أو أزواج المواطنين الفرنسيين وطلبات تجديد تصريح الإقامة للمتقاعدين.”

وأضاف مركز “VFS Global” :”إذا كان موعدك محددًا ليوم الخميس 18 جانفي 2024 بدءًا من الساعة 12 ظهرًا، فسوف نتصل بك في الأيام القادمة لإعادة جدولة نفس الموعد ليوم الأحد 21 جانفي 2024.”

كما أشار المركز المكلّف باستقبال طلبات التأشيرة نحو فرنسا بالجزائر إلى أن مركز الاتصال وخدمة استلام جوازات السفر لدينا سيعملان بشكل طبيعي.

ولمزيد من المعلومات، دعا مركز “VFS Global” المعنيين بالإتصال على الرقم 21998801 213+، أو الدخول على الرابط التالي [email protected] .