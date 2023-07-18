هام للراغبين في الحصول على “فيزا” فرنسا

أصدر مركز “Centre VFS Global pour la France à Alger” المكلّف باستقبال طلبات التأشيرة نحو فرنسا بالجزائر، بيانا بشأن استقبال طلبات تأشيرة شنغن لفرنسا.

وجاء في البيان الصادر عن VFS Global: “نبلغ عملائنا الكرام أن مركز طلبات التأشيرة الفرنسية سيغلق يوم الأربعاء، 19 جويلية 2023”.

ولمزيد من المعلومات، دعا مركز “VFS Global” المعنيين بالإتصال على الرقم 21998801 213+، أو الدخول على الرابط التالي [email protected] .

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