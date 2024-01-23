هام للراغبين في الدراسة بكندا

إن النقص الكبير في السكن الذي تعاني منه كندا أعاد إلى قلب المناقشات مسألة الهجرة والقدرة على استقبال الأجانب بالبلاد. ولا سيما المقيمين المؤقتين. علاوة على ذلك، اتخذت أوتاوا قرارًا حاسمًا فيما يتعلق بتصاريح الدراسة.

بحثًا عن حل لمشكلة نقص المساكن التي تعاني منها البلاد حاليًا. قررت الحكومة الكندية تقليل عدد الطلاب الأجانب الذين يمكن قبولهم في مقاطعات معينة في كندا.

وستضع حكومة كندا حدًا أقصى لعدد طلبات تصاريح الطلاب الدوليين لتحقيق الاستقرار في النمو، لمدة عامين.

كما أعلنت أوتاوا عن وضع حد أقصى لتصاريح الطلاب الأجانب. وترى حكومة ترودو أن العدد الهائل من هؤلاء المقيمين المؤقتين يؤدي إلى تفاقم أزمة السكن في البلاد.

لذلك، تخطط كندا في عام 2024 لمنح ما مجموعه 364000 تصريح دراسة دولي، بانخفاض قدره 35٪، مقارنة بأرقام عام 2023.

علاوة على ذلك، لن ينطبق هذا السقف إلا على الطلبات الجديدة. ولن يتأثر الطلاب الأجانب المسجلين بالفعل في الجامعات الكندية بهذا الانخفاض.

كما أعلن وزير الهجرة الكندي، مارك ميلر، يوم الاثنين: “لضمان عدم وجود مزيد من النمو. في عدد الطلاب الأجانب في كندا في عام 2024، فإننا نضع حدًا أقصى وطنيًا للطلبات لمدة عامين”.

وفي أعقاب ذلك، أوضح وزير الهجرة الكندي أن هذا الإجراء الجديد يهدف إلى حماية النظام. الذي فتح الطريق للاستغلال ودعم النمو الديموغرافي المستدام في كندا.

ويهدف هذا الحد أيضًا إلى منع بعض المدارس الخاصة من الاستفادة من نظام الهجرة والطلاب الأجانب. من خلال تشغيل الحرم الجامعي الذي يفتقر إلى الموارد وفرض رسوم دراسية مرتفعة.