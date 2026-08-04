هام للطلبة.. هذه أسباب رفض طلبات الإيواء الجامعي آليا عبر PROGRES

كشف الديوان الوطني للخدمات الجامعية عن قائمة الحالات التي تؤدي إلى الرفض التلقائي لطلبات الإيواء الجامعي عبر النظام المعلوماتي PROGRES. وذلك في إطار ضبط عملية دراسة الملفات وضمان توجيه خدمات الإقامة إلى الطلبة المستوفين للشروط القانونية.

وأوضح الديوان، أن النظام يرفض طلبات الإيواء آليا في ثماني حالات، تشمل تجاوز الطالب السن القانونية المحددة للاستفادة من الإيواء والمقدرة بـ28 سنة. أو تسجيله بشهادتي بكالوريا، إلى جانب التأخر الدراسي لأكثر من أربعة سداسيات.

كما يشمل الرفض الطلبة المسجلين لتحضير شهادة جامعية ثانية، سواء في الليسانس أو الماستر. إضافة إلى الذين لم يسددوا حقوق التسجيل الخاصة بالسنة الجامعية الماضية. أو الذين انقطعوا عن الدراسة خلال الموسم الجامعي السابق.

وأشار الديوان، أيضا إلى أن الطلبة المستفيدين من الإيواء في أكثر من مديرية للخدمات الجامعية أو أكثر من حي جامعي. فضلاً عن الطلبة الأجراء، ترفض طلباتهم تلقائيا عبر النظام المعلوماتي.

ودعا الديوان الوطني للخدمات الجامعية جميع الطلبة إلى التأكد من استيفاء شروط الاستفادة من الإيواء الجامعي قبل إيداع طلباتهم عبر منصة PROGRES، تفاديا لرفض الملفات بشكل آلي.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور